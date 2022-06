F1, Piquet chiarisce: "Termine colloquiale in brasiliano, traduzioni errate"

ROMA - Le scuse sono arrivate. L'ufficio stampa di Nelson Piquet pubblica un comunicato stampa nel quale si legge: "Vorrei fare chiarezza sugli articoli che stanno circolando sui media circa un commento da me fatto in un'intervista dell'anno scorso. Ciò che ho detto è stato irragionevole e non ho scusanti, ma vorrei chiarire che il termine che ho utilizzato è sempre stato ampiamente utilizzato in maniera colloquiale nel portoghese-brasiliano come sinonimo per ragazzo o persona e non è mai stato mia intenzione offenderlo". Parole che si sono rese necessarie dopo le polemiche legate alla parola offensiva utilizzata dal tre volte iritato nei confronti di Lewis Hamilton a novembre 2021.