F1, la classifica piloti aggiornata dopo il Gp della Gran Bretagna

SILVERSTONE - Max Verstappen vede ridursi il suo vantaggio in vetta della classifica piloti di Formula 1 dopo il settimo posto nel Gran Premio della Gran Bretagna, decimo appuntamento stagionale. Il campione in carica rimane al comando ma perde terreno rispetto a Sergio Perez, secondo a Silverstone, e Charles Leclerc quarto al traguardo e terzo in graduatoria. Si avvicina anche Carlos Sainz, vincitore odierno e quarto in classifica. Seguono le due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Red Bull saldamente al comando della classifica costruttori davanti a Verstappen.