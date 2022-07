F1, Hamilton: "Complimenti a Sainz, Perez troppo veloce sul dritto"

SILVERSTONE - Lewis Hamilton ha parlato dopo il terzo posto nel Gran Premio della Gran Bretagna, decimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota britannico ha chiuso sul podio dopo una gara in cui è stato il lotta per la vittoria quasi fino alla fine. "Voglio ringraziare questo pubblico, era da anni che non si vedeva questo sostegno, sono i fan migliori - ha detto -. Io ho dato tutto, bisogna fare i complimenti a Sainz. Mi sono ritrovato nella battaglia con Perez ma lui era troppo veloce sul dritto. Ci siamo avvicinati grazie agli aggiornamenti, continueremo a spingere. Il nostro passo era grandioso ma contro una Red Bull è sempre complicato".