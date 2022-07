Diretta gara F1 Gp Austria: dove vederla in tv

SPIELBERG - Al via l’undicesimo appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1, con la gara del Gran Premio d’Austria. Dopo la pole position della Red Bull di Max Verstappen, davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, i piloti sono pronti a darsi battaglia nel corpo a corpo sul circuito di Spielberg. Il via alla gara è in programma domenica 10 luglio alle ore 15:00 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 207), mentre in chiaro sarà visibile in differita su TV8 dalle ore 17:55. La visione in streaming è disponibile su Sky Go e Now Tv.