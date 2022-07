F1, Vettel: "La mia macchina è diventata un bersaglio"

Il commento di Vettel

"Credo che lui abbia avuto un po’ troppa voglia di fare, mi ha tamponato e sono finito nella ghiaia - ha aggiunto Vettel -. La macchina non era in condizioni ottimali, e la mia gara era praticamente finita. Prima di allora era stata una corsa difficile, perché al primo giro sono stato colpito da alcuni detriti che potrebbero aver danneggiato la vettura. All’inizio non eravamo molto competitivi con le gomme dure, ma con le medie andavamo meglio e ci facevamo strada fino al contatto con Pierre. Penso che abbiamo avuto un weekend piuttosto sfortunato, quindi voltiamo pagina e concentriamoci sulla prossima gara in Francia".