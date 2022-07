F1, Ricciardo spegne le voci sul ritiro: "Impegnato con McLaren fino al prossimo anno"

ROMA - Daniel Ricciardo ha confermato la sua permanenza in Formula 1 almeno fino al termine del 2023, quando scadrà il suo attuale contratto. Il pilota australiano della McLaren, reduce da una prima parte di stagione sottotono, ha voluto spegnere le voci su un possibile addio al team di Woking e al Circus. "Ci sono stati un sacco di rumors riguardo al mio futuro in F1, ma io voglio che lo sentiate da me - ha scritto sui social -. Io sono impegnato con la McLaren fino alla fine del prossimo anno e non me ne sto andando via dallo sport".