F1, Verstappen elogia la Mercedes: "Sono migliorati da inizio anno"

ROMA - Mentre il titolo se lo giocano Red Bull e Ferrari , la Mercedes prova a tornare in alto dopo un avvio difficile. Le vittorie non sono ancora arrivate, ma nelle ultime apparizioni Lewis Hamilton è tornato a salire sul podio dopo un lungo digiuno, mostrando anche i progressi della sua macchina. Dello stesso avviso è Max Verstappen, rivale del britannico per tutto lo scorso campionato: " Sono migliorati rispetto all’inizio dell’anno , ma hanno bisogno di qualcosa in più - ha affermato ai microfoni di "ServusTV" -. Non sono male su un singolo giro, ma nella gara di domenica si è visto che abbiamo preso il largo anche nei loro confronti".

Il commento di Verstappen

"Credo che molto dipenda dal circuito, perché a Silverstone erano molto veloci in gara. Lo stesso vale per noi e per la Ferrari. Sono i dettagli che possono fare la differenza alla fine". Poi alcune parole su Hamilton: "Abbiamo molto rispetto l’uno per l’altro. Se qualcuno di noi fa una gran gara, ce lo diciamo senza problemi. L’anno scorso il conflitto non era tanto tra i piloti, ma più tra le squadre. Al momento, ovviamente, non siamo in lotta con la Mercedes. Ma penso che sarà diverso se combatteremo di nuovo. Chissà, forse alla fine della stagione succederà".