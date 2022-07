Mercedes, Elliott: "In Austria rischiavamo di non correre"

ROMA - Mike Elliott ha analizzato il Gran Premio d'Austria della Mercedes, finito con un terzo e un quarto posto non senza diversi problemi durante il weekend. Il direttore tecnico, ai canali ufficiali della scuderia, ha illustrato la situazione durante i primi giorni della tappa di Spielberg in Formula 1: "Avendo danneggiato due vetture venerdì, i piloti si sono trovati in una posizione per cui,se avessimo riportato danni anche nella Sprint, avremmo rischiato di non correre domenica - ha detto -. Elliott ha analizzato la difficile situazione del team: "Avevamo pezzi di ricambio che potevamo montare e dovevamo ricavare il meglio dai due fondi incidentati per costruirne un altro. Questo significava compromettere l’ala posteriore di George perché avevamo solo un’ala posteriore di scorta completa".