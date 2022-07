F1, Albon sugli aggiornamenti: "Un secondo debutto per la macchina"

ROMA - Alexander Albon ha parlato degli aggiornamenti per la sua vettura dopo il Gran Premio d'Austria, valevole per l'undicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota della Williams, dodicesimo al traguardo, si è mostrato soddisfatto dei progressi fatti dalla monoposto, oltre che ottimista per le gare a venire. "Abbiamo più downforce, questo è palese ed è la cosa più importante - ha detto -. Ora dobbiamo cercare di avere un miglior bilanciamento e abbiamo tutto il resto della stagione per farlo.La base di partenza è buona: non è una macchina complessa in questo senso, e possiamo svilupparla".