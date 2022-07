F1, Schumacher: "Avrei potuto andare a punti molto prima"

ROMA - Mick Schumacher ha parlato dopo il sesto posto nel Gran Premio d'Austria, valevole per l'undicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Quello di Spielberg è il miglior risultato raggiunto dal pilota tedesco in un anno e mezzo, ma il figlio d'arte sottolinea come questi traguardi potessero essere raggiunti già negli ultimi mesi. "Ora siamo a 12 punti, e sarebbero stati 14 se nella gara di Silverstone fossi arrivato in settima posizione - le sue parole riportate da "RaceFans" -. Le ultime due gare sono state ottime per la squadra: due volte di fila sia io che Kevin Magnussen siamo andati a punti. Per certi versi non era previsto, per quanto mi riguarda devo dire che avrei potuto raggiungere la zona-punti molto prima. Avevamo una macchina forte all’inizio dell’anno".