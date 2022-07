F1, Norris sulle Sprint: "Non sono le gare più emozionanti"

ROMA - Non tutti i piloti di Formula 1 sono del tutto soddisfatti della Sprint, il nuovo format che sta prendendo piede al sabato e che nel Gran Premio d'Austria ha fatto la sua seconda apparizione dell'anno. Tra questi c'è Lando Norris, che commenta così le Sprint: "Non direi che sono le più emozionanti, perché si può spingere a tavoletta per tutto il tempo e non c’è tanto degrado degli pneumatici e aspetti del genere possono impattare molto sulle squadre. Di conseguenza, è più difficile fare qualcosa di diverso rispetto alle vetture che precedono, soprattutto quando, in qualifica, si è divisi da un decimo. Non si può fare assolutamente nulla".