F1, Alonso: "Voglio proseguire, non sto togliendo un sedile ai giovani"

ROMA – Uno dei piloti con più esperienza in Formula 1 è sicuramente Fernando Alonso , che all'età di 40 anni ancora continua a farsi valere nel circus. Il veterano dell'Alpine ha parlato del suo futuro ai microfoni della testata olandese NOS: “Dopo l’estate si deciderà. Io mi sento bene e voglio proseguire. In uno sport come la Formula 1 l’unica cosa che conta è la velocità. Se le tue prestazioni non sono all’altezza allora si può dire che stai togliendo il sedile ad un giovane. Ma non è il mio caso visto che sono ancora veloce”.

Il piano B di Alonso

“Ho una scuola di kart e già un pilota in Formula 2, Clement Novalak. Spero che altri miei talenti riescano a trovare spazio in F3 e F4 nelle prossime stagioni - ha aggiunto Fernando che, indipendentemente da come proseguirà la sua carriera di pilota, ha già le idee chiare sul da farsi - Il mondo dei motori mi ha dato tanto ed è l’unico ambito in cui sono riuscito ad affermarmi. Mi sento in dovere di restituire tutto ciò” ha concluso il pilota dell'Alpine. Lo spagnolo occupa attualmente il 10° posto in classifica generale con 29 punti. Il suo miglior risultato stagionale è stato il 5° posto a Silverstone.