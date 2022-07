F1, Tost si schiera con Tsunoda: "Mi piacciono i bambini problematici come lui"

ROMA – Dopo l'errore commesso a Silverstone, si era parlato molto del futuro di Yuki Tsunoda in Formula 1 . In particolare, in occasione della conferenza stampa prima del GP d'Austria , Helmut Marko aveva evidenziato i problemi caratteriali del ragazzo, svelando dell'inizio di un lavoro con lo psicologo. L’uomo ha poi provato a rimediare in un’intervista a Red Bulletin, spendendo parole al miele per il giapponese (“Crediamo molto in lui. E’ un ragazzo molto divertente quando non è sotto stress”) ma il dado era ormai tratto. Chi ha preso le difese di Tsunoda è stato Franz Tost, team principal dell'AlphaTauri, intervenuto al termine del Gp d'Austria.

Il pensiero di Tost

Tost ha difeso il ragazzo, ma allo stesso tempo non ha nascosto la delusione per quanto accaduto in Gran Bretagna: "Per il team è stato un vero incubo. In un tracciato complicato per noi come quello inglese occupavamo la settima e l’ottava posizione, quando Yuki ha avuto troppa fretta nel cercare di superare Pierre, finendo per scontrarsi con lui. Abbiamo parlato dopo la gara e gli ho detto che deve essere più disciplinato”. Il team principal della scuderia, però, non esclude un futuro insieme al classe 2000: “Ha delle buone probabilità di restare in AlphaTauri. Tutto dipenderà da lui e dalle sue prestazioni”. Infine, Tost ha risposto alle critiche di Helmut Marko elogiando Tsunoda: “I bambini problematici sono quelli davvero bravi, per questo mi piace Yuki. Preferisco le persone come lui ai santi. Yuki ha bisogno di tempo, sta crescendo e lavorerà sull’errore commesso a Silverstone".