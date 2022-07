F1, Ocon: "Paul Ricard per me sarà una gara speciale"

ROMA -Il Gran Premio di Francia di Formula 1 avrà un sapore speciale per Esteban Ocon. La tappa austriaca del Red Bull Ring ha dato al pilota della Alpine la 100esima partenza nel mondiale, mentre sul circuito di casa il 25enne di Évreux vuole mettere in campo una prestazione all'altezza. "È sicuramente una gara speciale. È la prima volta nella mia carriera che guido su un circuito con una tribuna a me intitolata. Ci saranno molti amici. È fantastico. È una settimana impegnativa, ma fa parte del gioco", ha detto Ocon in un'intervista a "Speedweek", dove ripercorre le tappe della sua carriera. "Senza Toto Wolff non sarei in Formula 1, devo tanto a lui. Ci sentiamo spesso", ha detto il francese.