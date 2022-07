F1, Alonso: "Bene le nuove auto, ma solo due team possono vincere"

ROMA - Fernando Alonso non vuole una Formula 1 noiosa. Il due volte campione del mondo ha infatti parlato così in un'intervista al sito olandese NOS dove ha affermato:" Si tratta di Red Bull e Ferrari . Solo Max Verstappen, Charles Leclerc , Carlos Sainz e Sergio Perez possono vincere. Non conosco nessun altro sport in cui sia lo stesso". Nonostante la rivoluzione regolamentare lo spagnolo non è soddisfatto bollando la lotta al mondiale come ancora troppo " prevedibile ".

Le parole di Alonso



Ciononostante, la Formula 1 ha regalato ad Alonso nuovi primati: ora è lui il pilota più longevo della storia e quello con più chilometri percorsi. "Posso mostrare alle persone delle cose che loro da me non si aspettano più. Questa è sempre stata la mia forza e mi rende orgoglioso", dice il 40enne di Oviedo. L'Alpine però in pista fa fatica: "Non stiamo combattendo per le vittorie e non credo che andrà a migliorare presto. Guardiamo al 2023, quando dovremmo avere un'auto migliore. Ma questo è il dilemma. Vuoi costruire una nuova vettura, ma anche migliorare quella corrente. È come giocare su due scacchiere, ma possiamo farcela", ha infine concluso Alonso.