F1, Norris: "Russell più serioso da quando è in Mercedes"

ROMA - "Penso che sia un pilota molto concreto, ma le persone cambiano a causa della pressione e del nervosismo di essere in Formula 1 con una squadra più grande. Una volta lì, non vuoi mai essere visto come quello che commette errori e quindi ti comporti in modo più serio". Così Lando Norris, pilota McLaren in Formula 1, sul suo collega in Mercedes, George Russell, quest'anno al suo primo anno con la casa di Brackley. Un giudizio, quello del britannico classe 1999 che tiene ben conto delle prestazioni del pilota sulla W13.