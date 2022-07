F1: Hamilton e Verstappen gli unici vincitori dal ritorno a Le Castellet

ROMA - La Formula 1 vola a Le Castellet per il Gran Premio di Francia, valevole per la dodicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Si torna a correre a due settimane dalla vittoria di Charles Leclerc in Austria. Max Verstappen comanda la classifica conservando un discreto vantaggio sul monegasco, che con il successo al Red Bull Ring ha però accorciato la classifica. La Ferrari può andare a caccia del primo successo da quando il campionato è tornato a correre a Le Castellet, mentre i precedenti più recenti in terra transalpina sorridono alla scuderia di Maranello.