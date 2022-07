F1, Wolff: "Porteremo aggiornamenti per colmare gap dai primi"

ROMA - La Formula 1 della Mercedes non rispecchia i fasti del recente passato . Dopo un avvio complicato Lewis Hamilton e George Russell vedono spiragli di speranza. Che il team principal della casa di Brackley, Toto Wolff , nel suo consueto briefing prima del Gran Premio di Francia conferma: "Dobbiamo continuare a spingere a portare aggiornamenti anche in Francia per colmare o ridurre il distacco che ci separa dai primi ".

Puntare al podio

Tuttavia, il bilancio delle Frecce d'Argento non è positivo per questa prima metà di stagione. La Mercedes ha infatti 66 punti in meno rispetto al 2021 dopo 11 gare e la costanza di Russell e poi un ritrovato Hamilton hanno tenuto a galla la scuderia di Wolff. Il manager austriaco in quest'ottica afferma: "Abbiamo ottenuto 3 podi ad inizio stagione e poi ora quattro consecutivi, una costanza di rendimento che ripaga tutti gli uomini in pista e in fabbrica per il duro lavoro che stanno svolgendo". Vedere Hamilton o Russell vittoriosi in una tappa di questo mondiale però sembra ancora un avvenimento di difficile realizzazione. "L’obiettivo è confermarsi sul podio", ha infatti confermato il viennese.