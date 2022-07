F1, Kubica in pista con l'Alfa Romeo nelle libere 1 al Paul Ricard

ROMA - Le prove libere 1 del Gran Premio di Francia non vedranno scendere in pista Valtteri Bottas . L'Alfa Romeo ha infatti richiamato in servizio Robert Kubica, con il 37enne di Cracovia che correrà dunque venerdì pomeriggio sull'asfalto del circuito Paul Ricard, dove si terrà la dodicesima tappa della stagione di questa Formula 1 2022.

Regolamento rispettato

Con la decisione di far scendere in pista Kubica, l'Alfa Romeo diventa così la prima scuderia ad aver adempiuto al regolamento FIA, che prevede lo schieramento di un pilota di riserva in due occasioni durante la stagione per le libere 1. Il polacco aveva infatti già sostituito Guanyu Zhou nel Gran Premio di Spagna a Montmelò. Anche la Mercedes ha annunciato nella giornata di oggi che Nyck De Vries sostituirà Hamilton nella prima sessione di libere a Le Castellet.