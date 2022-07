F1, Hamilton su Russell: "Ha stoffa per avere successo con la Mercedes"

ROMA - Parole al miele quelle di Lewis Hamilton per George Russell . Stando alla parole del sette volte iridato ai microfoni ufficiali della Formula 1 , il rapporto tra i due è ottimo e l'esordiente in Mercedes potrebbe raccogliere l'eredità di Hamilton, che afferma: " S tiamo lavorando incredibilmente bene insieme . Russell è un elemento super positivo, ha avuto un buon impatto sull'ambiente di lavoro ed è stato fantastico vederlo avere successo. Ha tutte le qualità per portare al successo il team ".

Russell erede di Hamilton?



Giunti a metà stagione, il confronto tra Hamilton e Russell si è fatto più equilibrato. All'inizio del 2022, però, l'esordiente di King's Lynn era molto più costante del sette volte campione del mondo, mettendolo sotto pressione. Il numero 44 è ora in ripresa, ma pone comunque l'accento sulle prestazioni di Russell: "Ha fatto un ottimo lavoro, ha ottenuto punti preziosi per la squadra e continuerà a migliorare. Ha tanto potenziale in lui ed è nel posto giusto per svilupparlo, a prescindere dalla mia presenza o meno". "Ingaggiarlo è stata una mossa giusta da parte della squadra", ha poi commentato Hamilton, facendo i complimenti al team di Brackley.