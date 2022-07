La Renania Settentrionale-Vestfalia omaggia Michael Schumacher: va a lui il Premio di Stato

ROMA - Il Premio di Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia va a Michael Schumacher . Il pilota sette volte campione del mondo in Formula 1 , nato a Hürth nel 1969, si è reso capace di " straordinari risultati sportivi a livello internazionale ", uniti a un "esemplare impegno sociale e ai servizi resi al suo Stato natale", si legge nel comunicato che motiva la consegna dell'onoroficenza alla moglie Corinna e sua figlia Gina Maria. Alla cerimonia presenti anche il padre Rolf Schumacher e Jean Todt , ex team principal Ferrari, che commenta: “Naturalmente avremmo voluto che ricevesse il premio di persona. Ci manca molto ”. Mentre Mick Schumacher , figlio della leggenda tedesca e pilota della Haas, era assente per motivi di salute .

Il commento del Primo Ministro Wüst

A consegnare il 58esimo Premio di Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia è stato il primo ministro del Land, Hendrik Wüst, che ha detto: "Michael Schumacher ha plasmato il motorismo come nessun altro e ha acceso l’entusiasmo dei tedeschi per la Formula 1. È sinonimo di passione, di spirito di squadra, di prestazioni al top nell’interazione tra uomo e tecnologia. Era sincero e ci si può identificare in lui". "Oggi rendiamo omaggio soprattutto alla persona. Una persona dal cuore grande e per la quale è sempre stato importante pensare agli altri. Michael Schumacher pensava anche a coloro che non sono benestanti. Li ha aiutati con donazioni estremamente generose in modo silenzioso e la sua famiglia continua questo impegno caritatevole", ha poi concluso Wüst.