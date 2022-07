F1, Alonso contro i baby-tifosi: "Non ci capiscono molto e guardano solo la gara"

ROMA - Se la Formula 1 ha riacquistato appeal sul grande pubblico, il merito è soprattutto delle strategie social messe in campo dal presidente Stefano Domenicali. Secondo Fernando Alonso, però, questa nuova ondata di appassionati nasconde un effetto collaterale e lo spiega in un'intervista a "The Race". "I tifosi che abbiamo ora sono nuovi e in un certo senso - spiega il due volte iridato - non sanno molto di Formula 1. Sono più simili a quelli calcistici: chi vince è il più bravo, mentre chi arriva ultimo non è all'altezza. Non c’è più una vera cultura del nostro sport".