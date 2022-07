F1, Verstappen: "Gomme difficili da valutare con questo caldo"

LE CASTELLET - Max Verstappen ha parlato così dopo la prima giornata di prove libere al Gran Premio di Francia, dodicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. L'olandese, terzo nella seconda sessione del venerdì, non è del tutto soddisfatto dopo la prima giornata in pista a Le Castellet. "È stato un po’ più difficile in FP2 ma abbiamo trovato il bilanciamento giusto. Le gomme con questo caldo sono difficili da valutare. Lavoreremo con i dati che abbiamo raccolto per migliorare l’assetto per domani. Questa pista ci va giù pesante sulle gomme, ci sarebbe voluto qualche giro in più per valutare il degrado".