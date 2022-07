F1, Gp Francia: Verstappen precede Sainz e Leclerc nelle libere 3

LE CASTELLET - E' di Max Verstappen il miglior tempo nelle prove libere 3 al Gran Premio di Francia, valevole per la dodicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota della Red Bull, sul circuito Paul Ricard, firma il crono di 1:32.272 precedendo le due Ferrari di Carlos Sainz, che in gara partirà dal fondo della griglia dopo la sostituzione del motore, e Charles Leclerc. Quarta posizione per la Mercedes di Lewis Hamilton, il quale però paga poco meno di un secondo da Verstappen.