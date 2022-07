F1, Verstappen: "Le Ferrari sono veloci, oggi più complicato di quanto pensassi"

LE CASTELLET - Max Verstappen ha parlato dopo il secondo posto in qualifica al Gran Premio di Francia, valevole per la dodicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. L'olandese della Red Bull, che comincerà la gara dietro a Charles Leclerc, non si è mostrato del tutto soddisfatto riguardo al risultato odierno, ma guarda alla gara con l'obiettivo della vittoria. "Chiaramente le prove libere non sono le qualifiche, ci manca qualcosa in termini di aderenza - ha detto -. E’ stato più complicato di quanto pensassi, ma siamo veloci in rettilineo e spero di sfruttare questo fattore domani. Le Ferrari sono veloci, in gara farà molto caldo".