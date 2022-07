F1 Gp Francia, diretta gara: dove vederla in tv

LE CASTELLET - Al via il dodicesimo appuntamento della stagione di Formula 1. Weekend fin qui positivo per la Ferrari, culminato con la pole position di Charles Leclerc davanti a Max Verstappen, anche se bisognerà fare i conti con la partenza dal fondo di Carlos Sainz. Il via alla gara è in programma domenica 24 luglio alle ore 15:00 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 207), mentre in chiaro sarà visibile in differita su TV8. La visione in streaming è disponibile su Sky Go.