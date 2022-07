F1, Marko: "Distacco da Ferrari meno ampio di quanto sembri"

ROMA - La Formula 1 è giunta al dodicesimo appuntamento del mondiale 2022, ovvero al Gp di Francia sul circuito del Paul Ricard. La Ferrari sorride a metà, in quanto se da una parte c'è da festeggiare la pole position di Charles Leclerc, dall'altra bisogna fare i conti con l'assenza di Carlos Sainz per la battaglia per il primo posto, visto che lo spagnolo partirà dal fondo. E secondo Helmut Marko, nemmeno Leclerc avrebbe motivo di stare tranquillo, e lo fa con una previsione decisamente particolare: "Analizzando l'intera stagione, solitamente chi ha fatto la pole il sabato non è riuscito a vincere, poi, la domenica", sottolinea nell'intervista rilasciata ad Auto, Motor und Sport. Parlando, poi, della sessione di qualifiche del sabato, il consulente della Red Bull aggiunge: "Abbiamo duellato alla pari fino al Q2, poi la Ferrari ha organizzato un bel gioco di scie, ma il distacco non è così ampio come può sembrare. Inoltre, con le gomme che abbiamo a disposizione possiamo decidere se fare una o due soste".