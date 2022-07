F1, Verstappen: "Contava gestire gomme, seconda sosta impossibile"

LE CASTELLET - Max Verstappen è soddisfatto dopo aver conquistato la vittoria nel Gp di Francia 2022, dodicesimo appuntamento del mondiale di F1. Il pilota olandese della Red Bull ha approfittato dell'incidente di Charles Leclerc per trovare una facile vittoria che gli permette di compiere un altro allungo importante in classifica. "Avevamo un buon passo fin dall’inizio e io ho messo pressione a Charles. Noi eravamo veloci, ma Charles è stato molto sfortunato e spero che stia bene. Da quel momento in avanti ho fatto la mia gara gestendo le gomme. Vista la lunghezza della pit lane, era impossibile fare un’altra sosta per cui tutto stava nella gestione gomme", ha spiegato il campione iridato in carica subito dopo la gara. In generale, Verstappen sembra ormai aver perso quel lato del suo carattere più istintivo che lo aveva portato a commettere diversi errori negli anni passati: ora il classe '97 appare più lucido e razionale, capendo che, se non si può vincere, è importante comunque massimizzare il bottino di punti: "Io cerco solo di portare a casa maggior bottino di punti possibile, a volte devi capire che non puoi attaccare a tutta e devi attendere. Conta portare a casa punti, e oggi lo abbiamo fatto".