F1, Horner su Verstappen e Leclerc: "Curioso di vedere come sarebbe andata a finire"

ROMA - "Mors tua, vita mea", usavano dire gli antichi romani. E al Gran Premio di Francia il disastro di Charles Leclerc si è trasformato in un altro regalo per Max Verstappen. Christian Horner, team principal Red Bull, analizza il weekend, dove la fortuna è girata ancora una volta per il muretto di Milton Keynes. "Un’altra vittoria per Verstappen ma è frustrante non avere Perez sul podio. È stata una grande battaglia tra l'olandese e Leclerc. Ad essere onesti, all’inizio della gara pensavamo che il nostro obiettivo principale fosse quello del 2° posto. Sarebbe stato interessante vedere cosa sarebbe accaduto con Leclerc ", ha detto il britannico che deve la propria supremazia consolidarsi in Formula 1 2022.