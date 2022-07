F1, altro primato per Alonso: ora ha completato più giri di ogni altro pilota

ROMA - Il Gran Premio di Francia incorona Fernando Alonso re dei giri percorsi in Formula 1 . Stagione ricca di primati questa per Alonso, già diventato pilota più longevo di sempre e detentore da quest'anno del maggior numero di chilometri percorsi . Il pilota dell'Alpine, con i 53 giri al Paul Ricard, sale infatti a quota 18.672 passaggi sulla linea del traguardo, scavalcando Kimi Raikkonen, fermo a 18.621. Alonso, 41 anni tra pochi giorni, ha festeggiato questa ricorrenza piazzandosi sesto al Paul Ricard, mettendo ancora una volta in evidenza la sua costanza in zona punti.

Alonso non molla

Il pilota di Oviedo, però, non si guarda allo specchio e alla fine della gara in Francia non fa alcun cenno al traguardo raggiunto. "È stata una buona gara da parte nostra, siamo finiti appena dietro le prime tre squadre, in linea con le nostre indicazioni quest'anno. Oggi la vettura è stata una bella sorpresa, ma bisogna migliorare sul giro secco. Le McLaren sono state molto veloci questo fine settimana e lo saranno per tutta la stagione. La lotta per il campionato costruttori durerà fino ad Abu Dhabi (ultimo Gp del 2022, ndr)", ha infatti Alonso, che rimane concentrato sui Gran Premi futuri.