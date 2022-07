F1: "A Monza 320mila spettatori". Così il Gp d'Italia si prepara alla marea rossa

ROMA - Il Gran Premio d'Italia di Monza , sedicesimo appuntamento di questa Formula 1 in agenda dal 9 all'11 settembre, segna già un record . Parola del presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani , che ai microfoni di RaiRadio 1 svela i primi dati sui biglietti finora venduti: "I numeri per il Gran Premio di Monza sono già eccezionali, andiamo verso i 320mila spettatori nel weekend: numeri mai ottenuti. Nella sola domenica prevediamo 110-120mila spettatori . Stiamo realizzando tribune provvisorie per non lasciare nessuno fuori", ha confermato. Una marea rossa Ferrari si prepara dunque a invadere il "Tempio della Velocità" , che quest'anno festeggia i 100 anni dalla sua costruzione.

Incidenti di percorso

Una risposta, quella degli appassionati del Cavallino, che arriva nonostante un ritardo in classifica dalla Red Bull decisamente importante, frutto anche di errori come quello di Charles Leclerc al Gran Premio di Francia, andato a muro quando era in testa alla gara. Sticchi Damiani cerca però di vedere il bicchiere mezzo pieno: "Purtroppo capita, anche l'errore rende un pilota perfetto come Leclerc più umano. A mio avviso ne escirà più forte come pilota. Io continuo a sperare. Una Ferrari campione del mondo ci manca tantissimo", ha infatti chiosato.