F1, Leclerc: "Verstappen decimo? Focus su di noi, ho faticato"

BUDAPEST - Secondo e terzo posto nella qualifica del Gran Premio d'Ungheria per le Ferrari. Carlos Sainz precede Charles Leclerc, ma entrambi sono battuti dalla Mercedes di George Russell. Il monegasco non è soddisfatto, ma è fiducioso per domani: “Verstappen ha chiuso decimo? Ci concentriamo su noi stessi, ho faticato tantissimo con le gomme e ho molta incostanza nel metterle nella giusta finestra. Ho fatto fatica a mettere insieme il giro, ma abbiamo il passo gara e ci concentreremo su questo. Dobbiamo soltanto capire cosa sia successo alle gomme, sono sicuro che potremo rimontare domani”.