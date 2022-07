F1, Michael Masi: "Ho vissuto giorni difficili, per strada mi guardavo le spalle"

ROMA – In un’intervista al Daily Telegraph di Sydney, l’ex direttore di gara di Formula 1 Michael Masi ha ripercorso i giorni difficili vissuti al termine della stagione 2021 di F1. In particolare, all'uomo è stata contestata la decisione presa in occasione del Gp di Abu Dhabi, decisiva per l'assegnazione del Mondiale. “Ho trascorso giorni difficili, mi sentivo l’uomo più odiato della Terra. Addirittura quando camminavo per strada mi guardavo le spalle, temevo che qualcuno potesse attaccarmi da dietro” ha detti Masi.