F1, la classifica piloti aggiornata dopo il Gp d’Ungheria

BUDAPEST - La vittoria nel Gp d'Ungheria, tredicesimo appuntamento della stagione di Formula 1, permette a Max Verstappen di essere sempre più leader della classifica generale. L'olandese della Red Bull ha incrementato il suo distacco ai danni di Charles Leclerc a +80, sempre terzo Sergio Perez. Brutte notizie anche per l'altro ferrarista, ovvero Carlos Sainz, che viene scavalcato da George Russell in quarta posizione e anche avvicinato da Lewis Hamilton (distante appena 10 lunghezze). Saldo al settimo posto Lando Norris, mentre le due Alpine si confermano in Top 10.