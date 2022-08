F1, Aston Martin sceglie Alonso: nel 2023 lo spagnolo al posto di Vettel

ROMA - È ufficiale. Per il 2023 di Formula 1 la Aston Martin ha scelto Fernando Alonso . Lo spagnolo ha infatti firmato un contratto pluriennale con la scuderia britannica e prenderà il posto di Sebastian Vettel, che alla fine di questa stagione si ritirerà dal paddock dopo quattro mondiali conquistati. "La Aston Martin ha chiaramente l'energia e l'impegno per vincere ed è quindi una delle squadre più emozionanti. Conosco Lawrence (CEO della scuderia, ndr) e Lance (pilota e figlio di Lawrence Stroll, ndr) da molti anni ed è ovvio che hanno l'ambizione e la passione per avere successo. Ho visto come il team ha attratto persone fantastiche con pedigree vincenti e sono diventato consapevole dell'enorme impegno per nuove strutture e risorse a Silverstone. Nessuna scuderia in Formula 1 oggi sta dimostrando una visione più grande e un impegno assoluto per vincere e questo la rende un'opportunità davvero eccitante per me ", ha detto Alonso nel comunicato ufficiale che annuncia il suo arrivo al posto del tedesco.

Le parole di Alonso



"Ho ancora la fame e l'ambizione di lottare per essere in prima linea - continua Alonso - e voglio far parte di un'organizzazione impegnata ad imparare, svilupparsi e avere successo. Sappiamo tutti che c'è molto da fare per arrivare in testa e che dobbiamo dare fondo tutte le nostre energie per lavorare insieme e trovare la prestazione. La passione e la voglia di mettersi in mostra a cui ho assistito mi convincono a continuare nella mia passione e nel mio impegno per questo sport. Ho intenzione di vincere ancora e quindi devo cogliere le opportunità che mi sembrano appropriate". Il pilota di Oviedo è dunque pronto a rimettersi in gioco a 41 anni, abbracciando una nuova sfida a quattro ruote.