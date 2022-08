F1, Piastri nega l'accordo: "Non correrò con Alpine l'anno prossimo"

ROMA - Oscar Piastri non correrà per Alpine il prossimo anno. L'australiano, infatti, attraverso i sui social ha smentito quanto reso noto dalla scuderia francese: "Deduco che, senza il mio consenso, Alpine ha pubblicato un comunicato stampa questo pomeriggio dicendo che guiderò per loro l'anno prossimo. Questo è sbagliato e non ho firmato alcun contratto con Alpine per il 2023. Non correrò per loro il prossimo anno". La scuderia motorizzata Renault aveva infatti presentato la promozione di Oscar Piastri, con l'australiano che però ha negato questo scenario.