Zanardi trasferito a Vicenza dopo l'incendio nella sua villa

ROMA - Solo una grande paura per Alex Zanardi, trasferito a Vicenza dopo le fiamme divampate nella sua villa di Noventa Padovana. L'incendio sarebbe partito dall'impianto fotovoltaico, con il fuoco che avrebbe potuto pregiudicare il funzionamento dei macchinari indispensabili per l'ex pilota di Formula 1. Ragion per cui, la sua famiglia ha optato per una struttura attrezzata nei pressi di Vicenza. "È un combattente, ma in quest'anno e mezzo, col Covid, in ospedale e in clinica siamo potuti stare poco, e in pochi, vicino a lui", ha spiegato all'ANSA la moglie di Zanardi, Daniela.