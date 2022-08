F1, aumento del 49% nei ricavi del secondo semestre

ROMA - Come riportato da Liberty Media, nel secondo semestre del 2022 la Formula 1 ha visto aumentare i propri ricavi del 49% rispetto al 2021, da 501 a 744 milioni di dollari. Nello specifico, è stato registrato un aumento del 35% (da 464 a 678 milioni di dollari) per ciò che concerne promozione e sponsorizzazione delle gare e addirittura del 214% (da 37 a 116 milioni di dollari) per quanto riguarda altre entrate come il Paddock Club. Sono aumentati anche gli introiti per le scuderie, che hanno potuto dividersi un totale di 368 milioni.