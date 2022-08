F1, team principal Alpine: "Speso molto per formazione Piastri, chiediamo risarcimento"

ROMA - Il caso legato a Oscar Piastri ha segnato l’ultima settimana nel mondo della F1. Il Circus è infatti entrato in vacanza, per cui maggior spazio è lasciato a questioni che in un certo senso non riguardano direttamente ciò che avviene in pista, come il mercato piloti. In casa Alpine, è arrivata come un fulmine a ciel sereno la scelta di Fernando Alonso di passare in Aston Martin nel prossimo anno. Di conseguenza, la scuderia francese si è apprestata ad annunciare Piastri, che attualmente è ancora sotto contratto come terzo pilota e per il quale esiste un'opzione per un sedile in prima squadra per il 2023. Opzione che però sarebbe scaduta, con il pilota australiano che di conseguenza avrebbe già trovato un accordo con la McLaren. Una situazione grottesca e lungi dall'essere definita, con Otmar Szafnauer che, interpellato da El Confidencial, ha tuonato: "Abbiamo speso molto denaro per preparare Oscar al suo futuro in F1, e se quel futuro non è con noi riteniamo giusto chiedere un risarcimento".