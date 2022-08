F1, Horner: "Ho parlato con Vettel per il suo ritorno in Red Bull"

ROMA - Sebastian Vettel di nuovo in Red Bull? Poteva accadere sul serio. Christian Horner , team principal della scuderia di Milton Keynes ci ha provato sul serio, come affema egli stesso a "Channel4": "Abbiamo avuto alcuni colloqui esplorativi , ma sarebbe stato un po’ come tornare da una vecchia fidanzata : probabilmente non sarebbe stato lo stesso per la seconda volta. Quello che abbiamo realizzato insieme è stato davvero notevole. È stata una cosa fenomenale e farà sempre parte della nostra storia, e siamo estremamente orgogliosi di averlo avuto come membro della nostra squadra ". Poi però il campione tedesco, quattro volte iridato proprio con la Red Bull, ha optato per il ritiro dalla Formula 1 .

La decisione di Vettel

Un sondaggio che, seppur breve, è stato condotto in gran segreto. Tuttavia, poi Horner avrebbe lasciato perdere, valutando il momento di Vettel, ormai condannato alla lotta per entrare in zona punti: "Credo che nessuno lo sapesse – confermato Horner. E io l’ho visto mentre lasciava il paddock al Paul Ricard e ovviamente è stata una giornata frustrante per lui. Credo che sia la decisione giusta per lui. Non è bello vederlo correre a centro-gruppo, non credo che ne tragga soddisfazione, è il momento giusto per chiudere il sipario su quella che è stata una carriera straordinaria". All'ultima curva del Gran Premio di Francia, infatti, Vettel ha cercato - invano - di superare Lance Stroll per conquistare la decima posizione. E forse il tarlo di dire basta con la Formula 1 è partito proprio da quel mancato sorpasso.