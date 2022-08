F1, Norris: "Podio a Imola strepitoso, ma gap ancora troppo ampio in gara"

ROMA - La Formula 1 cerca in questa pausa estiva di decifrare una McLaren altalenante. Daniel Ricciardo sembra sparire dalle posizioni nobili della classifica, Lando Norris continua a spingere, mettendo a segno anche risultati importanti. Pilota della casa di Woking, in un'intervista ai canali ufficiali del Circus, analizza questa prima metà di 2022, che si prospettava più ricco di soddisfazioni per la Papaya. "Sono soddisfatto delle mie prestazioni sin qui. C'è ancora molto lavoro da fare, il distacco dai top team è ancora ampio e il podio a Imola mi ha sorpreso. Mi ha fatto impazzire", ha detto Norris.

Gli obiettivi per l'autunno

Per la McLaren il problema è il passo gara. Troppo il distacco nelle varie domeniche dalle Alpine, dirette concorrenti per il quarto posto costruttori. Il pilota di Bristol infatti aggiunge: "In qualifica siamo tutti molto vicini, di domenica invece il gap è troppo grande. Dobbiamo migliorare in questo senso. Il nostro punto forte è l'affidabilità, anche sul piano dei pit stop". Infine conclude: "Fin qui però la crescita c'è stata e continueremo a fare progressi anche dopo questa pausa".