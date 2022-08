F1, Albon sul periodo in Red Bull: "Mi mancava esperienza"

ROMA -Alexander Albon, in un'intervista ad "Auto, Motor und Sport", è tornato sull'esperienza in Red Bull nel 2020, come compagno di squadra di Max Verstappen, a cui ha fatto seguito un anno lontano dalla Formula 1 prima di tornare in pista al volante della Williams. "Mi sentivo pronto all’epoca, mami mancava l’esperienza - ha detto -. Se si guarda al distacco che c’è tra Max e Pérez, non era molto diverso dal mio. Ho ricevuto molte critiche per le mie prestazioni e lo stop del 2021 è arrivato al momento giusto. Ho potuto fare un passo indietro e rendermi conto di quanto sia importante ottenere il massimo dalla macchina".