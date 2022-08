F1, Gasly: "Importante finire la stagione in crescita"

ROMA - Nel mondo della F1 era tanto le aspettative all'inizio di questa stagione per l'Alpha Tauri, soprattutto in virtù delle ultime due annate concluse con il settimo posto nel mondiale costruttori nel 2020 - con successo di Gasly a Monza - e la sesta piazza nel 2021. In un anno di grande cambiamenti, la scuderia di Pierre Gasly e Yuki Tsunoda si trova solamente all'ottavo posto nella classifica a squadre, ma il pilota francese è sicuro che le difficoltà stiano per terminare. "Con questi nuovi regolamenti e nuove auto sapevamo di come sarebbe stata un'annata volta allo sviluppo- spiega il transalpino al sito The Race - ma sono convinto al 100% che la seconda parte di stagione sarà per noi più soddisfacente".