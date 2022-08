F1, Perez: "Tutto può succedere, la Ferrari è ancora la più veloce"

ROMA - La Formula 1 riprende la propria corsa dopo la pausa estiva con il Gran Premio del Belgio e con la Red Bull ancora lì a dominare in entrambe le classifiche. Il campione del mondo in carica, Max Verstappen (258 punti), tiene infatti a distanza Charles Leclerc della Ferrari a quota 178. Alle spalle del duo di testa, c'è però Sergio Perez , che ai microfoni del Circus afferma: " Penso che sia tutto ancora molto aperto , quindi dobbiamo continuare a spingere. La Ferrari è stata un po' più veloce di noi nelle ultime due gare, quindi dobbiamo solo continuare a spingere forte, ma tutto può succedere ".

I rimpianti di Perez

Nella prima metà della stagione sembrava addirittura che il rivale più accreditato di Verstappen fosse proprio Perez, autore di sei podi e una vittoria nelle prime tredici gare. Gli errori e i problemi in Canada e in Austria hanno però gettato alle ortiche il buon inizio del messicano. "Se dovessi classificare questa mia prima parte di 2022 sarebbe molto in alto. I due ritiri hanno ucciso quello che stavo costruendo. Senza quelli, il mio campionato sarebbe stato molto diverso", ha infatti concluso Perez, con un pizzico di rammarico.