Domenicali: “Ferrari, ricorda il Mondiale di Raikkonen”

Ferrari, ricordati del 2007, anno (ormai lontano) dell’ultimo Mondiale di un pilota in rosso, Kimi Raikkonen: nessuno avrebbe scommesso un centesimo sul titolo di Raikkonen, dopo un GP da tregenda in Giappone, con due sole gare restanti e Hamilton in vantaggio di 17 lunghezze (allora il sistema di attribuzione dei punti era diverso da quello attuale). Invece vinse il finlandese e nessuno - nemmeno in questo caso - avrebbe scommesso che ad oggi Raikkonen fosse rimasto l’ultimo iridato ferrarista. «In Formula 1, non bisogna mai dare nulla per scontato». A dirlo è Stefano Domenicali, l’uomo sulla tolda di comando della Formula 1 . Ma attenzione a non scambiare le sue parole per un incoraggiamento da tifoso: troppo super partes, il manager imolese, per una sbavatura istituzionale di questo tipo. Il suo è un discorso più generalizzato, che si basa da un ragionamento diverso. Ovvero, sullo stato di salute della F1 nel complesso.

«Prima di tutto, voglio dire che è bello tornare in pista dopo il periodo di vacanze. Tutti avevamo bisogno di staccare un po’ e ricaricare le batterie. Io, ovunque sia stato, al mare come in montagna, ho potuto constatare che la Formula 1 di questi tempi piace molto, è tornato a essere uno sport in prima fila».

«Io non prendo nessuna posizione, osservo. Ma conosco la Formula 1 da tanto tempo e so che davvero è tutto possibile. Ci sono tanti fattori che entreranno in gioco in questa seconda parte di stagione: le prestazioni delle auto, l’affidabilità, l’abilità dei piloti, fortuna e sfortuna, le variabili meteo. Leggo la classifica e vedo che gli 80 punti che separano Verstappen da Leclerc sono tanti, ma a Maranello non devono pensare che sia finita».

«No, sono convinto che sia dovuto a un insieme di fattori. Le gare belle e combattute, certamente. Ma anche l’essersi aperti a nuove platee, attraverso la comunicazione sui social media. Poi la serie “Drive To Survive” su Netflix che ha creato un nuovo bacino di utenza. E la cosa più sorprendente, vale per tutte le categorie di appassionati, ma per questi nuovi ancora di più, è che più offri contenuti e più ne chiedono».

«Ottimo, credo che la Formula 1 non abbia mai attraversato un momento così. Un inizio di stagione incredibile, che ha suscitato un interesse straordinario. Tutti parlano di quel che succede in pista e di quel che succede fuori pista. La cosa più importante è che ne parlano soprattutto i giovani, anzi i più giovani. Siamo tornati ad essere attrattivi. Siamo il punto di incontro tra emozioni e tecnologie del futuro. Inoltre, a lungo la Formula 1 è stata uno sport per un pubblico maschile, mentre oggi non è più così, piaciamo a tutti. Un grande momento, davvero».

«Io non la vedo così. Nel rispetto assoluto dei ruoli, e dunque senza entrare in un terreno che è proprio della Fia, penso che la federazione volesse essere sicura di tenere la situazione tecnica sotto controllo, con delle norme precise e rigorose. Ma non penso che ci saranno stravolgimenti, vedo più fumo che arrosto».

«Certo. E questo è un aspetto di grande interesse. Ognuno di loro ha la propria personalità, in pista e fuori, il proprio stile. Sono tutti bravi e preparati. E mi colpisce che tra loro ci sia grande rispetto, sono pronti a dure battaglie in pista e a stringersi la mano dopo la bandiera a scacchi».

«Non saprei. Verstappen è giovane, ma corre in Formula1 da tanti anni, ha sempre avuto delle doti eccezionali e ha avuto tempo di maturare e crescere, è il campione del mondo in carica. Però, vero, i piloti giovani sono tutti molto bravi». Ognuno lo è a modo suo.

«Se ne discute, come si potrebbe discutere di un rigore in una finale del mondiali di calcio. Io non parlo di questioni che riguardano la Fia, ma constato e apprezzo che la questione sia stata affrontata con serietà e fermezza, dando il via a un percorso di miglioramento».

«Non vedo alcun segno di stanchezza nel pubblico, caso mai è il contrario. Se ci fosse, si potrebbe cambiare. Ma abbiamo il sold out per tutte le gare sino all’ultima, dunque non se parla proprio. Penso che in futuro si debba restare più o meno su questo numero di gare. E, dobbiamo dirlo, abbiamo più richieste che disponibilità. Penso che in un paio di settimane avremo una prima bozza di calendario. Noi dobbiamo bilanciare tante esigenze, tecniche e commerciali, sportive e di bilancio».

«Un processo decisionale in cui ci siano dibattiti molto accesi mi pare normale e utile. A parte quel che accadrà nella seconda parte del 2022, credo che nel 2023 gli ingegneri daranno prova ancora una volta della loro grande capacità progettuale. Se ricordate, quando venne presentato un prototipo dell’auto 2022, da più parti sostenevano che si sarebbe andati verso monoposto fotocopia. Ora è sotto gli occhi di tutti che non è così. C’è un talento progettuale talmente esteso che tutti sapranno reagire ai cambiamenti che sono stati apportati».

Le facciamo due nomi: Spa e Kyalami.

«Sarei molto cauto nel dire che Spa è alla sua ultima edizione. Aspettiamo, ci sono negoziati in corso. Per quanto riguarda Kyalami, tornare in Africa è per noi imprescindibile. Vogliamo un progetto serio, di lungo termine. Vale per il Sud Africa come per tutti».

Ci saranno novità nel calendario?

«Lo vedremo tra un po’. Certo, nel 2024 il calendario sarà molto diverso, il ramadan cadrà proprio nel periodo in cui di solito si corre in quei Paesi dove si seguono le regole dell’Islam. Ma, appunto, parliamo del ‘24 e non del ‘23».

Non è che il contorno sta diventando più importante delle corse?

«Assolutamente no. Ma chi viene in autodromo per la corsa, e ci resta una giornata intera, deve trovare anche altre fonti di divertimento. È una forma di rispetto verso gli spettatori».

Avete cancellato la Russia, ma non ci sono dubbi verso la Cina, nonostante le tensioni con Taiwan. Perché?

«Lo sport devo contribuire a portare valori positivi. Dove questo non accade, andiamo via. Punto. Le perplessità sulla Cina sono di altra natura, riguardano il Covid e le normative sulla gestione pandemica. Ci serve chiarezza. Ma, anche in questo caso, è così per tutti».