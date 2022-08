F1, Hamilton: "Vincere una gara è possibile, ne sono certo"

ROMA - “ Penso che la prima vittoria stagionale possa essere vicina . Siamo migliorati con costanza e tutti hanno fatto passi avanti. La W13 all’inizio dell’anno era una macchina da corsa normale, ora sta cambiano". Inizia con queste parole il Gran Premio del Belgio di Lewis Hamilton , voglioso di riprendersi il gradino più alto del podio in Formula 1 , che l'inglese non ha ancora occupato in questo 2022. Il sette volte campione del mondo è reduce da cinque podi consecutivi e in conferenza stampa afferma: . Possiamo ridurre ancora il divario con i primi della classe, ma sono sicuro che è possibile farlo ".

Le parole di Hamilton

Pausa estiva per Lewis Hamilton, che è voltato in Africa per un viaggio che è sembrato più di un safari turistico. "Il mio viaggio in Africa era programmato, era il continente che volevo visitare più di ogni altro, nonostante ci sia già stato. È stata incredibile l’accoglienza che ho ricevuto". Il pilota Mercedes ha così concluso il suo intervento: "È stata un’esperienza che mi ha riportato alla realtà. È stato ammirevole vedere come la gente sopravviva con poco e che non dia nulla per scontato”.