F1, Audi entra nel mondiale: da 2026 la casa tedesca sarà in griglia

ROMA - La Formula 1 avrà un costruttore in più a partire dal 2026: Audi. Lo annuncia lo stesso Circus in una comunicazione ufficiale, dove si rendo noto che l'appuntamento per l'esordio è fissato allo scattare delle nuove power unit. Queste le parole di Stefano Domenicali, Presidente e CEO del Circus, che accoglie così il brand tedesco: "Sono lieto di dare il benvenuto ad Audi in Formula 1, un marchio automobilistico iconico, pionieristico e che incarna l'innovazione tecnologica. Questo è un momento importante per il nostro sport che mette in evidenza l'enorme forza che abbiamo come piattaforma globale a crescita continua. È anche un grande riconoscimento che il nostro passaggio ai motori ibridi alimentati in modo sostenibile nel 2026 sia una soluzione per il futuro del settore automobilistico. Non vediamo l'ora di vedere il logo Audi sulla griglia e scoprire da loro ulteriori dettagli sui loro piani".