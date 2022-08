Ferrari, Sainz: "Red Bull dominante, noi abbiamo dovuto sopravvivere"

SPA - Carlos Sainz ha parlato dopo il terzo posto nel Gran Premio del Belgio , valevole per la quattordicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 . Il pilota della Ferrari , partito davanti a tutti, non è riuscito a stare dietro alle due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez , che si sono presi le prime due posizioni. "Oggi è stata più dura di quanto ci aspettassimo - ha detto -. Buona partenza e buona ripartenza dopo la Safety Car, ma il passo non c’era . Le gomme si surriscaldavano e scivolavamo in pista. Alla fine abbiamo concluso sul podio e lo accettiamo. Nei primi giri sono andato forte, ma subito mi sono reso conto che il degrado era più alto del normale. La Red Bull e Max erano di un’altra categoria, noi abbiamo dovuto sopravvivere ".

Sulla Red Bull

Sainz ha poi parlato ai microfoni di Sky Sport: "Non si poteva fare molto di più, il passo non c’era. Weekend difficile per noi e molto forte per la Red Bull. E’ un peccato perché quando parti così bene pensi che sarà una gara tranquilla, ma dopo pochi giri quando le gomme hanno iniziato a riscaldarsi siamo andati indietro. Non mi aspettavo una Red Bull così forte, nonostante per tutto il weekend fossero diversi decimi più veloci al giro. Pensavo di poter lottare di più con loro, invece sono stati dominanti".