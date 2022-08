F1, Horner: "Non mi aspettavo che Verstappen vincesse"

SPA - Christian Horner ha parlato dopo la vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio del Belgio , quattordicesimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Il team principal della Red Bull ha esaltato il grande lavoro dei suoi piloti, con Sergio Perez che ha chiuso in seconda piazza dietro al compagno di squadra. "È statauna delle nostre più grandi prestazioni di squadra, non mi aspettavo che Max vincesse la gara e che lo facesse così rapidamente - ha detto -. Con Checo secondo e con il giro più veloce non poteva andare meglio per noi. Penso che sia stato uno di quei fine settimana in cui tutto è alla portata di tutti con la nostra macchina, e tutto ha funzionato bene".

Il commento di Horner

"Max è stato esemplare e Checo ha fatto tutto quello che gli era stato chiesto- ha aggiunto Horner -. Una prestazione straordinaria. Max non è stato avido alla prima curva, e si è fatto strada con sicurezza tra gli avversari. So che altri hanno parlato della direttiva tecnica, ma per noi, onestamente, non ha avuto alcun impatto sul modo in cui gestiamo le nostre auto. Zandvoort sarà una sfida diversa. È stretto e tortuoso come l’Ungheria, e sarà incoraggiante