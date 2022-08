F1, Wolff: "Dobbiamo capire il perché del distacco con le Red Bull, altrimenti sarà dura"

ROMA - Il Gran Premio del Belgio , quattordicesimo appuntamento della Formula 1 , ha messo in evidenza una Red Bull scintillante . Anche la Mercedes ha sveltolato bandiera bianca, con Lewis Hamilton che si è ritirato al primo giro, mentre stavolta George Russell non è andato oltre la quarta posizione. Toto Wolff ha così inquadrato il weekend della casa di Brackley ai microfoni di "Sky Sport F1": Il podio non era importante. Dobbiamo capire la Red Bull e Verstappen . Se non capiamo il perché di questo distacco per noi può diventare difficile anche per l’anno prossimo. Non serve a niente finire terzi. Oggi anche la Ferrari non è andata bene. Questo è un anno strano", ha detto il team principal subito dopo la gara.

Disillusione in casa Mercedes

Prima di sbarcare in Belgio, la Mercedes contava di segnare una buona prestazione a Spa. Le penalità a Max Verstappen e a Charles Leclerc hanno poi fatto pensare a un altro podio delle Frecce d'Argento. Tuttavia, la W13 non era di certo all'altezza della RB18: "In Ungheria abbiamo fatto la pole e in gara eravamo veloci. Pensavamo di essere tornati. Di poter vincere. Invece qui non avevamo chance. È vero che dobbiamo pensare al 2023, come dice Hamilton, però se non capiamo cosa non va su questa macchina diventa difficile farlo", ha infatti concluso Wolff, preoccupato anche per la prossima stagione.